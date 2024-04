Laura Flores sufrió un micro infarto cerebral tras realizarse un tratamiento estético

Laura Flores está viva de milagro. La actriz mexicana, sufrió hace unas semanas un micro infarto cerebral a raíz de un tratamiento que se hizo para tratar las várices.

"La semana previa a la Semana Santa, después de que me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, que es un tratamiento donde te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven así como arañitas, y que me lo estaba haciendo cada 6 meses, por los últimos 20 años; en la noche me dio un microinfarto cerebral", reveló la intérprete de 60 años, a través de un video que compartió desde su perfil de Instagram.

La también cantante explicó que estaba con su hermana en su casa viendo televisión, cuando se le paralizó su brazo derecho.

"No lo podía mover. También se me paralizó la mitad de la cara y no podía articular palabra. Entonces yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa, que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez. Cuando recuperé el habla que fue después de aproximadamente 40 segundos pude gritar 'doctor'. Fue lo que grité", relató.

Aunque lo pensó mucho antes de dar el paso, la actriz finalmente se animó a compartir su testimonio para enviar un mensaje de concientización y evitar que a otros les suceda lo mismo.



"Me hospitalizaron por 2 días, me hicieron todo tipo de estudios, me pusieron un monitor en el corazón para mi frecuencia cardiaca, me analizaron todo y aparece la cicatriz, es como un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó. Es decir, estoy viva de milagro", se sinceró Flores.



Lea también Sociales ¿Qué es la hemorragia de cuerdas vocales, la enfermedad que afectó a Shakira y Adele? Un cirujano explica de qué se trata

​