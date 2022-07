Lauren Wille: “A mis bebés les digo que son muy orados y esperados y que tendrán una vida maravillosa”

En siete años de matrimonio no hubo un solo día en que Lauren (31) y Hermes Aponte (32) no pidan con todas sus fuerzas por su milagro. Este, aunque se hizo esperar, al fin llegó y los bendijo doblemente, pues la pareja recibirá en su hogar a mellizos, un niño y una niña.

¿Cómo recibiste la noticia de que serías mamá? Estábamos de viaje con mi esposo e hicimos una prueba. Entramos en shock, no podíamos creerlo. Esperamos y soñamos con esa noticia casi siete años. Revisamos las instrucciones de la prueba unas cinco veces para convencernos de que realmente era positivo.

Dicen que los tiempos de Dios son perfectos... No tengo la menor duda. Nuestros planes y nuestros tiempos nunca van a ser mejores que los planes y tiempos que maneja Dios.

Me imagino que la espera fue una lucha contra la

endometriosis, pero también contra la negatividad.

Nunca perdí la fe, pero sí hubo momentos en los que

me pregunté: ‘¿Y si nunca pasa?’. Muchas veces llegás a

pensar que la cosa está bastante difícil. La espera

fue tan larga que confieso que hubo momentos de

flaqueza en los que pensé cómo hacer las paces para no seguir sufriendo, para anestesiar el sueño.