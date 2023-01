Lauren Wille: "Sueño con que mis hijas vivan en un país con libertad y oportunidades"

¿Cómo estás viviendo la etapa tan conocida como caóticamente hermosa? Con dos bebés todo se multiplica; el cansancio, la lactancia, el desvelo, la felicidad, el agradecimiento, el amor. Mi corazón literalmente me rebalsa. La alegría y el agradecimiento me colman de una plenitud que antes no había sentido. La felicidad de ser madre es como un energizante natural, y cuando miro la realización y el compañerismo de mi esposo, que está totalmente involucrado con nuestras hijas, hace que todo el cansancio, lo sufrido y lo llorado valga mil veces la pena.

El parto adelantado fue otra prueba.

El día de la cesárea me vino un desgarro y a ellas tuvieron que llevarlas rápido a terapia intensiva, así que nos vimos por primera vez unos segundos y, lue-

go, después de dos días. Se quedaron 22 y 27 días internadas, que fueron eternos al pensar que no me sentían con ellas. Solo podíamos verlas unas ciertas horas contadas.