Le quitan el título a Mrs. Sri Lanka por acusar al concurso Mrs. Mundo de corrupción

Pushpika De Silva, Mrs. Sri Lanka 2021, fue desposeída de su título tras acusar al concurso de belleza estadounidense Mrs. Mundo de corrupción, luego de no haberlo ganado, indicaron este miércoles los organizadores del primero.

Las acusaciones de Pushpika "empañaron la reputación de Sri Lanka en el mundo", explicó en un comunicado el organizador local del certamen para justificar la determinación.



El Mrs. Mundo, dedicado para mujeres casadas, se llevó a cabo en enero en Las Vegas y resultó ganadora la estadounidense Shaylyn Ford.













En una serie de mensajes colgados en las redes sociales, De Silva culpó al jurado del Mrs. Mundo de haberse dejado influenciar para no elegirla ganadora y de socavar sus chances para obtener el título.



Pushpika ya había acaparado la atención en abril del año pasado, cuando, tras ganar el título de Mrs. Sri Lanka 2021 en Colombo, Caroline Jurie, su predecesora, le arrebató de manera violenta la corona, por considerar que no la merecía.



Antes de agredirla, Jurie había afirmado que su sucesora no podía ser elegida porque era divorciada. Pero, De Silva alegó que estaba formalmente casada, aunque separada de su marido.



La agredida fue hospitalizada por las heridas sufridas en la cabeza durante el violento incidente y presentó una denuncia policial. Por ello, Caroline Jurie fue detenida y luego liberada bajo fianza.