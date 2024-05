Lenny Kravitz dice que está en celibato mientras espera a la mujer ideal

“Él tuvo razón. Después del matrimonio (con la actriz Lisa Bonet), me volví más como él”, dijo Kravitz a The Guardian . “Me estaba convirtiendo en un mujeriego”.

El cantante se divorció de Bonet en 1993 y habló sobre cómo se sentía acerca de sus infidelidades. “No me gustó. No quería ser ese tipo de hombre”, dijo. "Así que tuve que abordar eso y me llevó años".