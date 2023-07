Lewis Hamilton aclara cómo es su situación sentimental con Shakira

Mucho se especuló que Lewis Hamilton y Shakira están saliendo para iniciar un romance. Sin embargo, comenzó a trascender que él estaría molesto con ella y que habría puesto algunas restricciones en los circuitos de la F1 para no verla.​

De acuerdo con la información de “Mamarazzis”, la colombiana tampoco fue invitada al circuito de Silverstone y Lewis le habría puesto restricciones para que no la dejaran pasar a donde él estaba.

“Si la invitas que no baje al lugar donde estoy yo concentrándome para la carrera, no quiero que esté en el motorhome ni en el 'hospitaly', ni quiero que estén en algún lugar donde yo me esté concentrando”, habría dicho Lewis Hamilton.