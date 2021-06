Liam Payne y Maya Henry rompen su compromiso de boda

Escucha esta nota aquí

El galán británico Liam Payne sorprendió a sus seguidores anunciando su ruptura sentimental con la modelo estadounidense Maya Henry. Y es que todos esperaban la fecha de la boda, pues hace 10 meses se comprometieron y la novia recibió un anillo valuado en la desorbitante cifra de $us 4,2 millones.

El ex One Direction lo anunció en una entrevista con el empresario de las redes sociales Steven Barlett en YouTube, dejando en claro que el que no llevó bien la relación de dos años fue él.

"Estoy más decepcionado conmigo mismo, porque sigo lastimando a la gente. Sé cuál es mi patrón con las relaciones y realmente lo siento. Simplemente no soy muy bueno en ellas y necesito trabajarlo conmigo mismo antes de ponerme en manos de otra persona", señaló.



"No estaba dando una muy buena versión de mí, no apreciaba mi relación y no me gustaba cómo era. Honestamente puedo decir que me siento mejor ahora. No me siento bien haciendo lo que hice, pero tenía que suceder. Solo es una forma cursi de decir que fue lo mejor para los dos. Sé que yo era el problema" añadió el artista.



Maya Henry, de 21 años, todavía no se manifestó en los medios ni las redes.