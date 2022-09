Lilibeth Quiroga: “Para vestir bien no se necesita plata, se debe tener estilo”

Su buen gusto al vestir, su elegancia y sencillez, han hecho que Lilibeth Quiroga, siga triunfando en los 16 años que lleva como asesora de modas y etiqueta.



Por sus manos han pasado desde reconocidos políticos hasta una alumna de 74 años a la cual recuerda con cariño.



La dama, de cabellera negra azabache y torneada figura, dice que para vestir a la moda y elegante no se necesita ropa de marcas, ni dinero, sólo tener estilo. Ella confiesa que su referente de la moda es Carolina Herrera y que siempre trata de vestir acorde con su edad.



- ¿Hace cuánto que llevas en la asesoría de moda?



Hace 16 años que empecé a trabajar dando este tipo de asesoría. En Japón tenía un programa de televisión que conducía con dos españoles, un programa cultural, que se emitía por NHK.



- ¿Cómo nace esta pasión?



Cuando era joven trabajé como modelo con Roberto Giordano, también compartí con personas que trabajaban con artistas internacionales y con ex Miss Universo. Viví varias experiencias intensamente, además, fui una de las primeras presentadoras de Unitel y Canal 5.



Ahora me sigo actualizando en temas de asesorías de imagen, aprendí muchísimo en Japón, vivimos allá cuando mi esposo fue embajador. Mis clases son a base de mis experiencias.



- ¿Qué no puede faltar en tu armario?



No puede faltar pantalones jeans, camisas blancas estas son básicas ya que las uso con todo y me fascinan. El vestido negro sí o sí, tengo varios y cuando doy mis clases uso vestido negro. La vestimenta va acorde a donde voy a dar un taller. El vestido negro da autoridad y las personas no se distraen con los estampados, porque sólo ven y escuchan la información que estoy dando.



- ¿Qué nunca te pondrías?



Jamás usarías calzas para salir, escotes muy pronunciados o plataformas llamativas.



- ¿Es verdad que para estar impecable y a la moda se debe usar prendas de marcas o diseñadores?



Claro que no. Yo soy una convencida que lo más importante para vestir es la actitud, es bonito vestir de marca porque las terminaciones son fantásticas, pero uno puede estar bien vestida con marcas simples, teniendo una buena actitud. Para vestir bien no se necesita plata sino estilo.



- ¿A quiénes va dirigida tu asesoría?



Doy clases a familias, grupos de amigas, niños, amas de casa, jóvenes y hasta a empresas, para que la imagen de las personas que trabajan en la empresa acompañe a la misma.



- ¿Quiénes son tus principales apoyos?



Mi familia, mis padres y mis hermanas. Después de que falleció mi esposo, su apoyo fue muy importante, para seguir siempre adelante.



- ¿Una mujer puede salir adelante sola?



Soy una convencida de que sí lo puede hacer, solamente con proponérselo. Las mujeres en este país son metedoras y trabajadoras, así lo hemos hecho mis hijas y yo al salir adelante.