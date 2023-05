Llega a la capital cruceña la magia del musical “Jesucristo Superstar”

Broadway Bolivia es una compañía de teatro musical c ompuesta por tres elencos en tres ciudades; Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Son más de 200 integrantes que son parte de la compañía. “Tenemos un elenco coral, un cuerpo de baile estable, músicos y actores protagónicos”, detalló Siñani.

Lloyd Webber declaró en una ocasión que se inspiraron en un verso de “With God in our side” de Bob Dylan en el que se escucha “¿Es que acaso Judas Iscariote no tenía a Dios de su lado?”.