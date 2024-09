Llorando, Adele se despide de su público y confirma su retiro

Habían pasado seis años desde el lanzamiento de su último disco cuando Adele sorprendió a todos, en 2021, al publicar el tema Easy on Me, una balada que la trajo de regreso a las listas de popularidad, y con el anuncio de su residencia en Las Vegas, EE.UU.

Luego de conmoverse hasta las lágrimas al escuchar a sus fans cantar a todo pulmón el tema Someone Like You, la ganadora del Grammy se sinceró con su público y habló de su decisión de hacer una pausa en su carrera.

"No soy la artista más cómoda (sobre el escenario), lo sé, pero se me da muy bien y disfruté mucho actuando durante casi tres años, que es el tiempo más largo que he estado sobre los escenarios y probablemente el más largo que actuaré nunca”, comenzó.



Fue entonces que Adele pronunció las palabras que muchos de sus fanáticos habrían preferido no escuchar. "Tengo 10 shows aún por hacer", señaló la cantante en referencia a las últimas fechas que realizará en Las Vegas entre octubre y noviembre. "Pero despúes de eso no los veré por un largo tiempo, pero los mantendré en mi corazón”, agregó visiblemente conmovida y entre lágrimas.