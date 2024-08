"Lo mejor que podemos hacer es apoyar lo nuestro", dice Vladimir Suárez, el boliviano ganador de premios Grammy

"Traer los Grammy a mi casa es como traer dos grandes orgullos. Me siento muy agradecido porque este logro es fruto de mucho esfuerzo, de la fe en Dios y de la perseverancia de lo que uno hace con cariño", disparó Suárez. 

"Le tengo mucho cariño a El Deber, porque fue siempre mi casa, siempre me dieron cobertura, me apoyaron. Lo mejor que podemos hacer es apoyar lo nuestro, más ahora que tenemos tantos medios, tanto tradicionales como digitales", expresó Suárez.



Aseguró que siente "mucha gratitud a mi tierra natal, aquí me enseñaron lo que sé y lo que soy. Son mi cable a tierra, nunca hay que olvidarse de dónde venimos porque es la única manera de seguir el camino hacia donde vamos".