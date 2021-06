Loki: todo lo que debes saber del primer episodio de la serie

Escucha esta nota aquí

El primer episodio de "Loki" se puede ver desde este jueves 9 de junio e inicia una aventura en el tiempo protagonizada por un personaje muy apreciado por los seguidores de las historias de superhéroes.

La tercera serie original de Disney+ de Marvel Studios , ya disponible, "Loki" sigue al Dios de la travesura después de los eventos que tuvieron lugar durante "The Avengers" (2012) como se muestra en “Avengers Endgame” (2019). Si eso suena un poco complicado, esta guía es para usted.

Como recordarán los fieles del universo de Marvel, salvar el mundo en "Endgame" involucró a los héroes en un atraco temporal para tomar prestadas Infinity Stones de varios puntos del pasado para usar en el presente de la película. Uno de estos intentos, que llevó a los Vengadores de la era de "Endgame" al período de tiempo de "Avengers", no tuvo éxito y resultó en que Loki de "The Avengers" roba una de las poderosas piedras y escapa.

Este Loki que escapó es el protagonista del show de Disney +. Debido a que fue sacado de la línea de tiempo, no es el mismo que el público de Loki vio en las películas seguidas de "The Avengers", como "Thor: El mundo oscuro" (2013) y "Thor: Ragnarok" (2017).

“Lo más importante desde el punto de vista del personaje fue poner esta versión de Loki al día sobre cuál era el crecimiento del personaje que se suponía que tenía en otra versión de su vida, si no hubiera sido atraído por la [Autoridad de variación de tiempo ] ”, Dijo el escritor principal de“ Loki ”Michael Waldron a Los Ángeles Times. "Sentimos que era realmente importante porque la audiencia había experimentado el crecimiento del personaje con Loki y no quería invalidar eso de alguna manera con esta historia".

La directora Kate Herron dijo que el equipo, incluido el actor de Loki, Tom Hiddleston, hizo una lluvia de ideas para descubrir qué momentos de su pasado realmente capturarían el arco del personaje de las películas.

“Creo que algo en lo que todos coincidimos fue, obviamente, Frigga, porque ella es su corazón”, dijo. “Tenía muchas ganas de demostrarle que él querría acercarse y tocar a su madre y evitar que [su muerte] ocurriera. Y luego descubre que, desafortunadamente, él es el responsable".

Waldron también explicó que para el episodio de estreno, era importante que el programa “estableciera las reglas del viaje en el tiempo de una manera que, con suerte, tenga sentido y pueda resistir una semana de escrutinio entre cada episodio. Y entregue esas reglas de una manera entretenida que no duerma a la audiencia".

"El viaje en el tiempo que fue creado y discutido en 'Endgame', ese fue nuestro punto de partida", dijo Waldron. "Así que todo lo que hicimos tenía que alinearse lógicamente con eso y solo queríamos ampliarlo".

Esto incluyó la introducción de nuevas entidades de Marvel como Time Variance Authority, que tiene sus raíces en los cómics de Marvel. Aquí está la historia de fondo detrás de los nuevos personajes y organizaciones presentados en el primer episodio de "Loki".

​ ¿Quiénes son los cronometradores?

Como explicó Miss Minutes en un video que Loki se vio obligado a ver antes de enfrentar el juicio por cometer un crimen de tiempo, los Guardianes del Tiempo surgieron después de que “una gran guerra multiversal” que involucraba varias líneas de tiempo casi aniquilara la realidad. Estos seres todopoderosos reorganizaron el multiverso en una línea de tiempo sagrada. Ahora protegen el flujo de tiempo adecuado para todos y para todo.

En los cómics, los Guardianes del Tiempo ejercen poderes casi ilimitados sobre la manipulación del tiempo y son guardianes del flujo del tiempo. No son infalibles y también están dispuestos a hacer lo que sea necesario para preservar su existencia, lo que los ha enfrentado a varios equipos como los Vengadores.

¿Qué es la Autoridad de variación de tiempo?

Como se explica en “Loki”, la Time Variance Authority es una organización creada por los Guardianes del Tiempo para defender la santidad de la línea de tiempo y toda la realidad. Su trabajo es asegurarse de que la única verdadera "línea de tiempo sagrada" permanezca intacta cortando cualquier rama posible que brote al establecer líneas de tiempo alternativas y crear universos alternativos. El TVA en sí mismo existe fuera del flujo del tiempo.

La TVA hizo su primera aparición en un cómic en "Thor" en la década de 1980. Similar a su encarnación en pantalla, la TVA en los cómics monitorea el multiverso y borra cualquier línea de tiempo que se perciba como demasiado peligrosa. La agencia burocrática también interviene para detener a aquellos que intentan entrometerse en el pasado o el futuro, aunque eso no significa que siempre impida que todos viajen en el tiempo o alteren la realidad.

En los cómics, el presidente final de Time Variance Authority creó los Time Keepers.

¿Por qué te suena familiar "Evento Nexus"?

Cuando alguien hace algo que lo desvía de la línea de tiempo adecuada establecida por los cronometradores, se denomina evento Nexus. Los individuos que se desvían de sus caminos se denominan variantes.

Pero esta no es la primera mención de "Nexus" en el MCU: "Nexus" es el nombre de uno de los productos destacados en un falso comercial que se mostró durante “Wanda Vision”

En los cómics, el Nexo de todas las realidades es una puerta de enlace mística que une todas las dimensiones. Además, el cómic Scarlet Witch es una de las raras personas conocidas como ser Nexus. Un ser Nexus es alguien "que pertenece por igual a todas las líneas de tiempo posibles, todas las realidades y divergencias", al menos según Agatha Harkness en un número de 1990 de "West Coast Avengers".

¿El Agente Mobius, interpretado en la serie por Owen Wilson, también es de los cómics de Marvel?

Sí, efectivamente hay un Mobius M. Mobius que aparece en los cómics y trabaja en la TVA. Apareció por primera vez en un número de "Los Cuatro Fantásticos" en los años 90 como un tipo de gestión inferior (aunque más tarde fue ascendido).

¿Qué hay del juez Renslayer?

Ravonna Renslayer, interpretada en "Loki" por Gugu Mbatha-Raw, también es un personaje de los cómics de Marvel, uno que ha usado algunos alias desde su primera aparición en una edición de 1965 de "Avengers".

En los cómics, Ravonna es una princesa del siglo 41 de una línea temporal alternativa cuya historia ha involucrado al complicado villano viajero en el tiempo Kang the Conqueror, quien se espera que aparezca en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".