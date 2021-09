Look de feria para impactar

Escucha esta nota aquí

La ventana empresarial Expocruz 2021 también es un acontecimiento social, donde no solo se destaca lo que se expone, sino también las modelos y azafatas.

Por lo tanto es una oportunidad que tienen ellas para brillar, porque son el rostro más lindo de la cita ferial. Para lograrlo y lucir impecable de pies a cabeza, los salones de belleza de la ciudad ofrecen los servicios de maquillaje y peinado, que podés contratarlos juntos o separados. Hoy 07/22 y María René Gómez te dan lindas sugerencias.





Garantizando un look armónico estas profesionales trabajan complementando el make up y el peinado según el estilo, personalidad y vestimenta que hayás elegido para la ocasión. “Y por supuesto no nos olvidamos de lo más importante: el confort. No existe belleza con incomodidad, por eso nuestro staff está especialmente entrenado para interpretar lo que las mujeres quieren transmitir, aquello que las identifica, lo que quieren disimular o destacar. Logramos un resultado óptimo que refuerza la seguridad de nuestras clientas en estas fechas tan especiales”, recalca Carla Rodríguez, propietaria y estilista de 07/22.



Impacto en los ojos. Pack 1: peinado y maquillaje larga duración. Más datos por el Facebook: Maria Rene Gomez. Pack 2: peinado, maquillaje y mención en redes sociales. Hay descuentos por grupos de azafatas.





Natural y bella. Paquete especial: maquillaje, pestañas y peinado sencillo. Contacto por el Facebook: Peluquería 07/22