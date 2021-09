Los cinco hitos que marcaron la carrera de Beyoncé, la 'reina del R&B'

Escucha esta nota aquí

Nacida el 4 de septiembre de 1981 en la familia de un gerente de ventas y una diseñadora de moda, Beyoncé empezó su carrera musical luego de ganar un concurso de talentos escolar en el que interpretó el himno pacifista de John Lennon Imagine. Con tan solo 8 años, se unió a la banda musical femenina Girl's Tyme, que en 1997 firmó un contrato con la discográfica Columbia Records bajo el nombre de Destiny's Child.



1. Destiny's Child, la cuna de Queen B



El cuarteto, formado por Beyoncé, LeToya Luckett, Kelly Rowland y LaTavia Roberson, saltó a la fama mundial con su sencillo No, No, No Part II que grabó en colaboración con el rapero Wyclef Jean. El tema ocupó el tercer lugar en el Hot 100 y consiguió cerca de 1 millón de copias vendidas.





El álbum debut de la banda, Destiny's Child, llegó a disco de platino en EEUU. Sin embargo, fueron los posteriores álbumes los que se ganaron el amor de millones de fans por todo el mundo. El tercer disco de Destiny's Child, titulado Survivor, debutó en el primer peldaño de Billboard 100, mientras que el primer sencillo del álbum, del mismo nombre, se llevó un Grammy.







2. En mar abierto

El primer álbum en solitario de Beyoncé, titulado Dangerously In Love y lanzado en julio de 2003, fue un gran éxito y llegó a liderar los rankings musicales a nivel internacional, incluido el Billboard 200. Vendió 317.000 copias solo en la primera semana. En agosto de ese mismo año recibió un disco de platino.



El álbum debut de Beyoncé incluyó éxitos como Crazy In Love —que interpretó junto al rapero Jay-Z, con quien se casó en 2008— o Naughty Girl.

Dangerously In Love recibió críticas positivas y se llevó numerosos premios musicales, incluidos los MTV Video Music Award, los Billboard Music Awards y los Grammy.

También entró en el Top-100 de los mejores discos de los últimos 25 años, elaborado por Entertainment Weekly. Y la revista NME calificó a Crazy In Love de la mejor canción de la década.

3. La reina de los Grammy

Queen B es la artista femenina con más premios Grammy de la historia. A lo largo de su prolífica carrera musical, se llevó un total de 28 estatuillas, más que cualquier intérprete.

Con sus 79 postulaciones (incluidas las de Destiny's Child), Beyoncé está empatada con el exBeatle Paul McCartney como la segunda intérprete más nominada, solo por detrás de su esposo, Jay-Z, y el legendario compositor y productor Quincy Jones: ambos tienen 80 nominaciones.

4. Beyoncé 'hace saltar los plomos' en la Superbowl

En 2013, Beyoncé fue la encargada de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, celebrado en Mercedes-Benz Superdome y cuyo tema principal fue el empoderamiento femenino.



La artista interpretó algunos de sus grandes éxitos como Crazy In Love, Single Ladies y Halo. El show fue visto por más de 110 millones de espectadores solo en EEUU. También se convirtió en el espectáculo más comentado en Twitter y hasta se llevó un premio Emmy.

Si bien el estadio sufrió un apagón eléctrico de 35 minutos —el primero en la historia de la Superbowl—, el corte no interrumpió la enérgica y feroz actuación de Queen B, en la que también participaron sus excompañeras de Destiny's Child, Kelly Rowland y Michelle Williams.



5. No solo música

Además de una cantante exitosa, Beyoncé es una activista por los derechos de las mujeres y la comunidad afroamericana. En sus películas musicales Black Is King y Homecoming, reflexiona sobre sus raíces africanas. Disney describe el álbum visual —inspirado en las canciones de la película El rey león, en la que Beyoncé prestó su voz a Nala— como "una memoria de celebración para el mundo sobre la experiencia de ser negros".





El documental Homecoming, dedicado a la histórica actuación de Queen B en el festival Coachella, es un "homenaje a los colegios y universidades históricamente de EEUU".







La cinta también incluye varias entrevistas, entre ellas la con la legendaria escritora y activista Maya Angelou, a la que la propia Beyoncé califica de "una mujer fenomenal".