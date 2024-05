Los fans en Europa se preparan para recibir a la cantante Taylor Swift

"No les gustaba la idea", dijo a la AFP Alexa Fischer, de 25 años, fanática de Swift, que el 9 de mayo inicia una larga gira por Europa.

"Pensábamos que había mucha gente entusiasmada, pero no sabíamos dónde estaban", dijo van Splunter, de 30 años.

"Hace unos años, no podíamos hablar de Taylor sin que nos juzgaran o se burlaran de nosotras", dijo Lopes.

El atractivo de Swift como compositora puede no ser obvio en un continente donde pocos hablan inglés como primera lengua, pero eso no es un obstáculo para sus fans.