Los momentos más importantes de los Óscar

La 94 edición de los Óscar se celebró la noche del domingo en Los Ángeles para premiar al mundo del cine. Muchos premios tenían ganadores anunciados, aún así la ceremonia tuvo varias sorpresas, además de la que protagonizó Will Smith.

Will Smith y la bofetada que no fue actuada

El momento en que Will Smith se levantó y abofeteó al comediante Chris Rock inicialmente generó confusión entre el público que creyó que era parte del show, pero no fue así.

"Jada, no puedo esperar a GI Jane 2", dijo en referencia a GI Jane, la película de 1997 en la que Demi Moore interpretó el papel principal con la cabeza rapada. Aunque al principio Smith sonrió, el chiste no terminó bien.

Momentos después Will Smith recibió el premio a mejor actor, en el cual ofreció una disculpa por el incidente.



Respecto al incidente, la Academia de Hollywood publicó un mensaje en Twitter diciendo que "no aprueba la violencia en ninguna de sus formas", además de felicitar a sus ganadores.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.