Los Rolling Stones sacarán el 20 de octubre un nuevo álbum de canciones originales

El grupo no cantó aunque, desde la escena, presentó su nuevo álbum durante veinte minutos y desveló el videoclip del single "Angry", en el que aparece la actriz norteamericana Sydney Sweeney, conocida por sus roles en las series "Euphoria" y "The White Lotus".

"Hackney Diamonds" es el primer disco con canciones nuevas desde 2005, cuando lanzaron "A Bigger Bang". Su último disco, de 2016, "Blue and Lonesome", fue un disco de versiones de blues.

Bill Wyman, un excomponente del grupo, se unió a sus antiguos compañeros en una de las canciones, mientras que Lady Gaga fue invitada a cantar en el tema "Sweet Sound of Heaven".

El críptico anuncio hacía referencia a varias de las canciones más conocidas de la banda, incluidas "(I Can't Get No) Satisfaction", "Gimme Shelter" y "Shattered".