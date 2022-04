Escucha esta nota aquí

Tras 33 años de historia en la televisión, la serie norteamericana "Los Simpson", incluirá por primera vez a un personaje sordo en uno de sus capítulos.



Pese a que los personajes solo tienen cuatro dedos, usarán lenguaje de señas americana en el nuevo episodio.

El capítulo, que se estrenará este domingo, 17 de abril, se titula The Sound Of Bleeding Gums (El sonido de las encías sangrantes) y se basa en Lisa Simpson.

Lisa descubre que el hijo de uno de sus cantantes favoritos, el difunto saxofonista Bleeding Gums Morphy, es sordo y necesita un implante coclear. Lisa se deja llevar y trata de ayudar al hijo, Monk Morphy.

La trama del episodio está basada en la vida de Loni Steele Sosthland, la escritora principal de la serie.

"Loni propuso convertir al hijo de Bleeding Gums Murphy en un hombre que nació sordo y que nunca pudo escuchar la música de su padre", dijo Jean a CNN.



La escritora dijo que los productores del programa consultaron con dos especialistas en ASL sobre las señas que se muestran en el episodio por los personajes. Los expertos en lenguaje de señas revisaron minuciosamente para asegurarse de que se transmita el significado correcto de las palabras.

Sosthand menciono que el episodio fue un trabajo muy personal para ella, ya que su hermano tiene problemas de audición en una familia que ama la música jazz.

El episodio también contará con la presencia de tres niños pertenecientes a "No Limits", una organización sin fines de lucro dedicada a niños sordos. Loni cargó con mucha emoción al verlos grabar "Happy Talk" y "South Pacific" presentada al final del episodio.



La canción dice: "Si no tienes un sueño, cómo vas a tener un sueño hecho realidad". Mientras los veía grabar, tuve lágrimas en los ojos todo el tiempo, y me di cuenta de que este es un sueño hecho realidad para nosotros", afirmó la escritora.