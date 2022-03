Lu de la Tower, a la conquista del mundo

Escucha esta nota aquí

A sus 22 años, la cantante cruceña Luciana de la Torre o Lu de la Tower, su nombre artístico, se encuentra cumpliendo el sueño de vivir por y para la música. Con cuatro canciones estrenadas en un año y una nueva en camino, considera que empezó una escalada de la cual no piensa descansar hasta llegar a la cima.

No fue fácil hallar el camino, en algún momento dudó de colmar las expectativas, pero hoy, segura, nada ni nadie la detienen.







Talentosa



Desde niña aprendió a tocar la guitarra, cantar, bailar y actuar , aunque nunca se imaginó haciéndolo sobre un escenario. “Toda mi vida he sido teatrera, pero no pensé en ser artista”, afirma.

Recuerda que fue cuando sus padres le presentaron el rock argentino y los clásicos en inglés , que algo se prendió en su interior.



Al terminar el colegio decidió estudiar Arte y Dirección Publicitaria en Argentina y poco antes de seguir especializándose en Alemania dio un golpe de timón y, aunque temerosa, se propuso mostrar al mundo lo que tiene para ofrecer.



Repite, porque está grabado en su memoria, que el sueño se hizo realidad el 14 de mayo de 2021, cuando lanzó su primera canción, Electricidad, en ritmo pop.



La respuesta fue muy buena, el videoclip sobrepasó las 39 mil reproducciones en YouTube y eso la animó a grabar Not your baby, No te quedes y Runaway, todas con su propio videoclip en el que Lu cuida cada detalle para alcanzar un nivel internacional. ​

La última fue la más exitosa, con 351 mil vistas hasta el momento.







Desde entonces las puertas se abrieron de par en par; fue invitada para actuar en el Miss Bolivia y en la Expocruz 2021.





Además, la eligieron mejor artista femenina en los Bolivia Music Awards, las distinciones de la música más importantes en el país.

En la categoría masculina venció Bonny Lovy, por lo que se sintió emocionada de estar a la par de un colega tan talentoso.







Niebla en el camino

La decisión de saltar al ojo público le provocó angustia, pero al poco tiempo se dio cuenta de que en realidad lo que la afectaba era reprimir su talento.

Con las maletas llenas de sueños volvió a Santa Cruz de la Sierra y tras su lanzamiento como artista pop solo sintió amor y mucho apoyo, empezando por sus padres y terminando en sus seguidores que día día van aumentando y que son los mejores. Se siente plena, feliz, imparable.



“ Estoy en este camino porque tomé muchos otros equivocados para llegar a él, pero no cambiaría ninguno”, afirma.



Últimamente está muy activa en las redes sociales, especialmente Instagram, donde hoy cuenta con 17 mil seguidores. Allí no se guarda nada, agradece, consulta y responde a sus seguidores.



Las fotos de viajes son las más comunes en su cuenta, y es que



Lu acompaña muchas veces a Andrés MacLean , fotógrafo conocido como The Bolivian Traveler y el dueño de su corazón.