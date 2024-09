Lu de la Tower: “El 99% de mis canciones son cosas que me han pasado. Algún día les contaré una por una”

Luciana de la Torre es la talentosa artista detrás de Lu de la Tower, quien está dejando una marca en la escena musical internacional, tras su llegada a México.



A pesar de su éxito en Bolivia, decidió migrar al país azteca en busca de nuevas oportunidades y, hoy en día, está cumpliendo sus sueños.

Lu nunca imaginó que su canción “Error 403” la llevaría a ser preseleccionada para los Latin Grammy, un reconocimiento que refuerza su deseo de representar a Bolivia en los escenarios más importantes del mundo.

- ¿De dónde nace el amor por la música?

El amor por la música nace desde niña. Mis papás me hacían escuchar desde pop/rock argentino como Soda Stereo hasta clásicos de los 70’s como Nino Bravo o musicales como Grease.

- ¿Qué músicos te han influenciado?

Es muy raro que encuentren canciones modernas en mis playlists, entonces los músicos que me influencian van desde Oasis y The Cure, hasta Los Náufragos o Shakira. Más que la música, me inspira el sentimiento que transmiten.

- ¿Cómo te ves en un futuro?

Me veo llenando estadios por todo el mundo. Un sueño que tengo es que la gente pueda relacionar mi nombre con Bolivia y asociarlo de manera hermosa, que sepan que en Bolivia hay arte.

- ¿Por qué decidiste irte del país?

Decidí migrar para tener la oportunidad de conectar con más gente de la industria musical. Si bien aquí es mi casa y, con mucho trabajo, me iba muy bien, para lograr mi propósito de llevar en alto el nombre de Bolivia, tuve que salir a tocar puerta por puerta para hacerme conocer y crear conexiones importantes. Y me alegra decirles que lo estamos logrando.













Lu colaboró con el cantante de trap boliviano Corona para lanzar la canción “Error 403” /Foto: Daniel Chin









- ¿Cómo te está yendo en México?

México es la mejor decisión que tomé y también la más aterradora. Al principio fue bastante difícil llegar por todo lo que conlleva migrar, pero hoy puedo decir que estoy mejor que nunca, creando música y conociendo gente que jamás imaginé conocer. Tengo contactos en el celular de artistas y gente a la que yo escuchaba y era fan desde siempre.

- ¿De dónde nacen las letras de tus canciones?

Las letras de mis canciones nacen de un sentimiento. Puede ser enojo, puede ser felicidad o tristeza. Todo parte de un pequeño sentimiento y se va desarrollando en una canción.

- ¿Cuál es tu lugar favorito para crear?

Desde que estoy en México, mi lugar favorito para crear es en el estudio de unos amigos increíbles. Componemos juntos, compartimos ideas, y siempre nos vamos a comer unos tacos cuando la cabeza ya no da más.

- ¿Alguna canción es sobre una vivencia tuya?

El 99% de mis canciones son cosas que me han pasado. Algún día les contaré una por una (risas).

- ¿Con qué artista te gustaría hacer una colaboración?

Me encantaría hacer una colaboración con Dua Lipa, es el sueño.

- ¿Qué nunca cantarías?

Nunca digas nunca, porque amo desde la cumbia hasta el heavy metal, ¡así que uno nunca sabe!

- ¿A quién te gustaría tener en primera fila en tu show?

A mi familia. Mientras Dios siga siendo tan bueno conmigo, yo voy a seguir teniendo a mi familia en primera fila en todos mis shows hasta que deje de cantar.

- ¿Ha sido duro el camino para llegar a la cima?

Ha sido retador. Si bien tengo mucho camino por recorrer, estoy muy orgullosa de lo que he logrado hasta ahora. Aprendí, me equivoqué, me caí y me levanté mil veces.





Su pasión por la música se manifestó desde niña, gracias a la influencia de sus padres /Foto: Daniel Chin









- ¿Qué le decís a esos jóvenes que están empezando?

Que no paren. Si quieres triunfar en algo, debes ser constante, incluso cuando no tengas la inspiración o ganas para hacerlo. La constancia es la clave del éxito.

- ¿Te imaginaste que “Error 403” te iba a dar tantas satisfacciones?

El otro día hablábamos con Corona sobre eso, mientras agendábamos fecha para ir al estudio, dijimos cosas que me llenaron el alma. Él me dijo: “Lu, ‘Error’ me cambió la vida, gracias por animarme a hacerla”, y yo solo le dije: “Gracias a ti por confiar”, porque lanzamos esa canción con un poco de miedo, al ser tan diferente a lo que se estaba escuchando en Bolivia. Hacer un pop-rock así fue arriesgado, pero realmente nos cambió la vida.

-¿Cómo están esos sentimientos al estar preseleccionada a los Grammy?

Eso sí que nunca me lo imaginé. Me llegó la noticia justo en un momento en el que no estaba tan bien (emocionalmente hablando), y eso me recordó que todo lo que vengo trabajando vale la pena. Cada error, cada acierto, cada alegría y cada tristeza, todo es parte del camino, y poco a poco vamos llegando a la meta.

​