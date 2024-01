Lu de la Tower estalló en redes sociales contra un boliche cruceño

La cantante cruceña Lu de la Towe r no aguantó y posteó en redes sociales lo que vivió. La joven no se quedó callada y mostró con pruebas lo que estaba viviendo vía WhatsApp.

“Te equivocaste de chica , a mí no me importa quién seas ni cuánta plata tengas, y peor me importa hacer escándalo en redes porque yo trabajo de manera honesta y profesiona l”, así empezó su posteó.

Todo comenzó cuando un trabajador de un reconocido boliche de la ciudad de Santa Cruz, ubicado en la avenida Beni, empezó a hostigarla, in vitándola a que cante en dicho lugar, al punto de llamarla "loquita", y decir que 'Papel y Lápiz', refiriéndose a Luis Vega, no tenía donde cantar, pero que en dicho boliche le dieron cabida.

“Yo no me callo hasta que aprendan a respetar el trabajo de todos y todas. Ser mujer en la industria musical y en cualquier rubro laboral implica que gente desubicada te diga este tipo de cosas. Me apena que quieran aferrarse a la lucha por hacer respetar lo nacional de esta manera. Seas el dueño de “Casa Grande”, un zapatero o el presidente, a mí me respetas, con amor, Lu”, finalizó el posteo.