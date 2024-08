Lucerito Mijares asistió a terapia tras críticas sobre su cuerpo

En su caso, ella lo supo sobrellevar. "Estuvo duro. Me importó un poco , la verdad. Afortunadamente fue a mi y no fue a alguien más que de verdad le afecte", reflexionó.

"Ellos sí me llevan varios años", dijo sobre los presentadores que se burlaron de su físico. "Mis papás me han blindado muy bien", admite. "No es como que me vaya a ir a mi cuarto a llorar, no soy de esas".