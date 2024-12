Lucero aclara que no tiene una relación amorosa con Manuel Mijares

La cantante fue clara al negar cualquier conexión romántica relacionada con esta obra musical.“¿Por qué me lo dedicaría?, ¿por? Saben que es lo que yo creo, que hay que vivir y dejar vivir, sí, ¿por qué me dedicaría mi álbum nuevo?, ah, porque llevábamos 90 años de casados, quizás en ese caso me lo dedicaría, pero ni aun así”, expresó Lucero con determinación y un tono tranquilo, clarificando que su vínculo con Mijares es una amistad fuerte y honesta, sin dobles intenciones.