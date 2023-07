Lucero Ríos: “Llegué a pedir a Dios y a mi mamá que me dejaran morir”

De salud estoy perfecta. En 2014 me detectaron adherencias en los intestinos que causaron múltiples obstrucciones en mi zona abdominal, lo cual hizo que tenga que entrar a quirófano de emergencia en repetidas ocasiones para realizarme operaciones.



Me dijeron que no tenía cura y que tendría que batallar con eso toda mi vida, y cada año tendrían que operarme. Pero Dios hizo un milagro y me sanó. Le creí a Él más que a los doctores y hace seis años no me operan, porque no tengo nada.



_ Dijeron que era incurable, ¿cómo lidiaste con eso?



La última operación fue muy complicada. Ya no teníamos dinero, y mi familia estaba sufriendo mucho por mí.



Pedí a mi mamá que me deje morir y también se lo pedí a Dios. Ya no quería estar en un hospital.



_¿Son pruebas de fe?



Dios me dijo que aún había mucho por hacer, y que no había acabado conmigo. ¡Me sanó! y estoy luchando día a día por mis sueños. Ahora, mi mayor meta es inspirar a que los demás también lo hagan.



_¿Sos cristiana?



Soy cristiana desde los 13 años. Y mi pilar fundamental de vida es Dios, siempre ha sido Él.



-Te han criticado por ser cristiana y cantar música bailable..



Sí, recibo muchas críticas por cantar música secular. Pero mi carrera se la entregué a Dios desde el principio. Y estoy segura de que Él me ha permitido avanzar, crecer, y que las puertas se abran en el transcurso de mi carrera artística. No tengo que estar metida en las cuatro paredes de una iglesia para dar testimonio de Dios. Canto también en un ministerio de alabanza todos los domingos en la iglesia Alianza de Fe.



_¿Siendo cantante cómo se te han abierto las puertas?



Las mayores cosas que me han pasado en mi carrera artística las conseguí primero pidiéndole las cosas a Dios de rodillas y luego trabajando muchísimo. Estudiando y tocando puertas.



_¿Con qué artista te gustaría hacer una colaboración?



Me encantaría colaborar con Shakira, Karol G, Ana Bábara o Frontera.



_¿Volvés a México?



Sí, volveré a México. De hecho, todo mi equipo de trabajo quiere que yo me quede a vivir allá y aproveche las puertas que se han ido abriendo para mí. Pero amo tanto mi país y que me cuesta mucho dejarlo. Tengo que admitir que en Bolivia vivimos muy cómodos. Pero también sé que tengo que aprovechar las oportunidades allá afuera.



_¿Qué proyectos se vienen?



Se vienen más colaboraciones musicales, el lanzamiento de mi próximo disco y mucha música por delante.