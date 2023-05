Luis Fernando Camacho: “Me has dado la dicha de ser nuevamente papá”

Tanto la primera autoridad, como la ex reina del Carnaval Fátima Jordán, se casaron hace poco más de un año y hoy anuncian en redes sociales que serán padres de su primer hijo en común, ya que el gobernador es papá de tres hijos.

“Mi amada esposa, Fátima, hoy es tu primer Día de la madre y me siento inmensamente feliz por la gran bendición de Dios, pese a todos los impedimentos, las dificultades y las tempestades, a tu lado solo veo un arcoíris de esperanza; porque me has dado la dicha de ser nuevamente papá y que conformemos nuestra familia juntos”, posteó el gobernador.