Luis Fonsi llega para hacer bailar y enamorar a sus fans de Bolivia

Luis Fonsi, una de las estrellas latinoamericanas más importantes del género de música latina, tocará este sábado 11 de febrero, en Sonilum Arena, como parte de su Tour 2023 Noche perfecta.



El puertorriqueño, ganador de cinco Grammy Latinos y cinco veces nominado al Grammy, se presentará por segunda vez en el país, luego de 13 años. Las empresas productoras del show (Sonilum y Esuesa) informaron de que “los asistentes van a disfrutar de un show completo, con sus éxitos de siempre, además de las canciones de su nuevo álbum Ley de gravedad”.



También aseguraron que los espectadores van a poder cantar el gran éxito Despacito, asimismo, interpretará otras canciones, como No me doy por vencido, Corazón de maleta, Dolce y Girasoles.



Sin duda, Despacito no solo se ha convertido en la canción referente en la discografía del artista boricua, también es una pieza que marcó un hito en las plataformas de streaming.



Desde su estreno, en enero de 2017, Despacito había permanecido como el video más exitoso en la historia de YouTube, pero, tras tanto tiempo de reinado, el video en el que Fonsi aparece junto a Daddy Yankee, descendió al segundo lugar en 2022, acumulando más de 8.044 millones de visualizaciones (el primer lugar le corresponde a Baby Shark Dance, con más de 11.983 millones de visualizaciones).



Y recién este año, en enero, fue reemplazado como el video más visto en español en las primeras 24 horas cuando fue superado por el hit de la Sesión#53, de Bizarrap con Shakira.



“Quién iba a pensar que esa melodía sobre mi guitarra aquella mañana en mi casa iba a ser escuchada en tantos lugares, por tanta gente. ¡Ya son casi seis años y todavía no me lo creo! ¡La palabra gracias se queda pequeñita! 8 billones, qué bonito suena eso”, expresó Fonsi a finales del año pasado, sobre su hit.



Ley de gravedad contó con las colaboraciones de Nicky Jam, Rauw Alejandro, Myke Towers, Sebastián Yatra, Cali y el Dandee y Manuel Turizo.



“Estoy muy emocionado de anunciar mi regreso a los escenarios luego de esta pausa obligatoria que nos tomamos tras la pandemia. Estamos preparando lo que va a ser, sin duda, una noche perfecta para todos los que se den cita”, había declarado el cantante antes del tour.



Sobre el retraso que tuvo este show, que debía realizarse el 3 de febrero, Esuesa alegó que fue por problemas de logística. “Luis Fonsi quiere brindar un gran show en Santa Cruz y debe continuar con su gira por Latinoamérica, entonces cantará el sábado 11 de febrero en Santa Cruz, para luego partir a su siguiente concierto programado”, explicaron. Como banda telonera este sábado estarán los chicos de Duende, que se encargarán de calentar el ambiente con sus temas de cumbia.