Luis Miguel cancela más conciertos: ¿Qué se sabe hasta ahora?

“Este tipo de artistas piden el estadio, pero lamentablemente para el día del concierto de Luis Miguel, planteado para 15 de febrero, el estadio está tomado y no hay dónde realizarlo, y el artista no acepta un lugar que no sea un estadio. En Cali no hay otro lugar. Por el costo del artista no da para un Diamante de Béisbol. El artista está de tour de país en país, de ciudad en ciudad, tiene la agenda ya planeada. Hay que reprogramar el concierto, aún no se ha dado la fecha”, declaró.