Luis Miguel: Ex director de Interpol México asegura que Marcela Basteri está viva

Cada fin de semana, Luis Miguel, la Serie revoluciona a los fanáticos del ídolo musical que van descubriendo detalles que él mismo mantuvo ocultos a lo largo de 40 años de trayectoria. En la segunda temporada, uno de los sucesos más comentados, que es el paradero de la madre de 'Luismi', Marcela Basteri, el círculo se cierra mostrando que la modelo italiana murió en Madrid, y su marido, Luisito Rey, estaría implicado en su desaparición.

Pero ayer, las declaraciones de Miguel Aldana, ex director de Interpol México en la década de los 70 y amigo íntimo del jefe de la policía capitalina de aquel entonces, Arturo El Negro Durazo, tumbaron aquella versión, pues dijo en la televisión que habló con Marcela Basteri hace año y medio y que ella se encuentra bien.

En una entrevista reciente con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, Aldana señaló, además, que cree que Luis Miguel mantiene contacto con su madre.

"A mí me habló el año pasado. No me dijo cuál era la circunstancia ni dónde está. Solo le pregunté: '¿Estás bien?'. 'Sí, estoy bien'. '¿No se te ofrece nada?' 'No, te agradezco mucho' y hasta ahí terminó. No quise saber más para no meterme en problemas. Yo la oí hace como año y medio que me habló", recoge el diario Milenio.

"Su mamá no está muerta. Él tiene amigos para que puedan investigar, aunque yo pienso que él tiene comunicación con ella", agregó.



De acuerdo al medio mexicano, en 2020, Aldana expresó en el programa Ventaneando que Marcela Basteri rehízo su vida en Argentina, donde tuvo dos hijos más. Además, explicó que ella misma le dijo la razón por la que se fue al país sudamericano.

"Me platicaron que tenía dos hijos y que hasta los conoce Luis Miguel (...) Se peleó con Luisito Rey, se había enojado con él y se fue a Argentina, así fue", contó en septiembre del año pasado.