Luis Miguel no cantó una canción completa en España y sus fans lo criticaron

El concierto de Luis Miguel en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, dividió opiniones y generó críticas en contra de “El Sol”, ya que fans que acudieron a su presentación se quejaron de que “ no cantó una canción completa” , además de otros errores que "cometió" durante el show.



"El Sol" no logró “brillar” como esperaba en España, al contrario, ofreció un concierto que generó decenas de críticas entre sus seguidores, quienes lo apoyan desde hace años y le hicieron sentir su cariño en las dos presentaciones que la estrella tuvo en el Bernabéu, en las cuales reunió a cerca de 100.000 personas.



Para sus seguidores, ese apoyo incondicional mostrado no fue bien “pagado” por Luis Miguel ya que durante su concierto en el estadio Bernabéu no logró cantar una canción completa y en varias ocasiones le pidió al público que ellos la entonaran, lo que provocó la molestia de más de un fanático, que esperaba escuchar los éxitos de “El Sol” de su propia voz.