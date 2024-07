Luis Miguel rompe récords al llenar dos veces el estadio Santiago Bernabéu

Luis Miguel sigue sumando éxitos con su Tour 2024. Durante sus últimos diez conciertos en España, logró convertirse en el primer artista latino en dar dos presentaciones consecutivas en el estadio Santiago Bernabéu, según El País.



El intérprete de 'Cuando calienta el sol' ofreció dos espectáculos en el estadio del Club Real Madrid. Los conciertos, de más de dos horas de duración incluyó temas como 'La Incondicional', 'Culpable o no', 'Ahora te puedes marchar' y 'Hasta que me olvides'.



Al finalizar el evento, Luis Miguel y Paloma Cuevas abandonaron el recinto juntos. Aunque el cantante no dio declaraciones, se mostró cercano a sus fans, saludándolos desde la distancia al bajar de su vehículo, informó El País.



No obstante, el cantante enfrentó controversias en programas de espectáculos en España debido a supuestos desplantes hacia el público, lo que generó varias críticas.