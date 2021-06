Luis Miguel tiene nueva novia, es una modelo argentina

Escucha esta nota aquí

El sol de México brilla con otra intensidad. Se confirmó que el cantante Luis Miguel (51) tiene nueva enamorada. Se trata de la modelo argentina Mercedes Villador, con quien fue visto disfrutando del mar en Acapulco. Además, esto fue confirmado por Lucía Miranda, viuda de un exmanager y amigo del cantante, que dijo que sí, que ellos son pareja, que el artista se lo manifestó en una charla telefónica.

"Yo estuve en México, no lo vi personalmente porque se cuida mucho y no sale, está un poco traumado con esto de la pandemia. Pero conversamos por celular y me comentó que estaba en pareja con esta modelo argentina", contó Miranda a un programa de televisión.





La prensa mexicana ya había informado de que el famoso cantante estaba saliendo con una chica alta y con pinta de modelo, pero no sabían quien era. Ahora que se supo la identidad empezaron a investigarla y se han hecho público sus fotos y su currículum. Ella ha cerrado sus redes sociales y no contesta las llamadas telefónicas.



¿Quién es ella?

Mercedes Villador, conocida como Picky en el ambiente de las pasarelas, es una modelo de 40 años nacida en la provincia argentina de Misiones y también es nutricionista. En su país natal no consiguió relevancia laboral por lo que se fue a México hace casi una década, donde sí trascendió, informa el diario Clarín.

Participaba en desfiles de moda y campañas publicitarias hasta antes de la pandemia.





Los amores de la estrella



Desde muy jovencito se lo ha relacionado con algunas de sus colegas, como Adela Noriega, en 1984; luego Lucerito, en 1985; la fotógrafa Mariana Yazbek, en 1999; Sasha Sokol, en 1991; y al poco tiempo tuvo un romance con Issabela Camil.



Uno de los romances más sonados fue el que tuvo con la presentadora de TV y modelo cubano-americana Daysi Fuentes, en 1992. Después, en 1998, cayó en los brazos de la cantante Mariah Carey, con quien tuvo una relación tormentosa.

Quien marcó su vida para siempre fue Aracely Arámbula, con quien empezó un romance en 2005 y tuvo con ella dos hijos, Miguel y Daniel.

Después vinieron las modelos Brittny Gastineau, Desiree Ortiz, Mollie Gould.