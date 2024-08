Luis Vega: "Estamos apostando por algo que será importante, histórico"

El cantante y compositor boliviano Luis Vega estuvo este jueves, 22 de agosto, en el programa "Aquí estoy", que dirige Linda González y que se difunde por EL DEBER Radio, para hablar de su nuevo estreno, la canción titulada "La foto" y también para referirse a su próximo concierto "Hagamos Historia", a realizarse en el estadio Real Santa Cruz, el 9 de noviembre.

Así respondió a las preguntas de Linda González en la amena entrevista:

- Me alegro muchísimo de que puedas estar con nosotros. Me encanta como te está yendo y que pronto vas a dar un concierto en el estadio Real Santa Cruz.

Sí, estamos apostando por algo muy importante, muy histórico. No solamente para mí, sino para todos los que soñamos con hacer música y con poder lograr algo en el camino de la música.

- ¿Cómo ha sido todo este camino, esta trayectoria que has vivido? ¿Cuántos años ya son?

Tres años ya haciendo mis propias canciones, pero quince años intentando algo.

- Pero en tres años lograste consolidarte. Donde voy, la gente está escuchando tus canciones. Llegó una amiga de Brasil y me dice: ‘me gusta esta canción’, y me pone tu canción. Le dije: “pero si es boliviano, es de Santa Cruz”.

¡Guau, qué lindo! Imagínate. La verdad es que el público me ha agarrado un cariño impresionante por el trabajo que estamos haciendo, y es una cosa que se agradece mucho. Todos los números, todo lo que apostamos, la música que se presenta y las promociones que se dan de las canciones, todo netamente orgánico.

Obviamente existen otras formas comerciales de generar que una canción pueda llegar a distintas audiencias, pero lo hermoso de este proyecto es que todo es orgánico. El público se encarga de hacer su magia cada que sacamos canciones. Y me parece hermoso porque con eso estamos rompiendo una frase tan conocida que dice: 'Nadie es profeta en su tierra'. Entonces estamos haciendo un lindo trabajo junto al público porque esto no lo hacemos solos, lo hacemos de la mano del público. Ha sido increíble todo lo que se ha generado.

Luis Vega, cantante y compositor boliviano /Foto: Eduardo Ruilowa

- Vos decías 15 años de intentar y 3 años haciendo tus propias canciones. (...) Me imagino que tu equipo de trabajo creció

Tenemos un equipo de trabajo de casi 30 personas, entre músicos, productores, managers. Un equipo grande que abarca todas las áreas que debe tener un artista. Equipo comercial, managers, productores de audio, community manager, redes sociales, músicos, director de orquesta, todo.

- Visualizate hace tres años cuando estabas ahí en tu cuarto escribiendo canciones en TikTok, ¿te acordás?

Sí, sí.

-¿Qué le decís a esa persona que estaba ahí?

Quizás que no sea tan ansiosa, porque todo lo demás lo volvería a repetir, todo, lo bueno, lo malo. Porque creo que todo eso me formó como persona. Más allá de ser artista, ser la persona capaz de manejar ciertas circunstancias, que es lo más importante. El poder manejar lo acelerado que es este rubro y lo rápido que están pasando las cosas.













- Ahora tu día a día obviamente ha cambiado. No es como hace tres años ni hace meses. ¿Cómo es tu día a día, Luis?

Malabareamos entre las producciones, las reuniones, las entrevistas, el programa de Tv en el que ahora estoy, el rol de papá, de padre de familia. Entonces es un todo que tratamos ahí de abarcarlo. Es un poquito más cansador. Hay un agotamiento muy notable, estamos ahí trabajando con eso para poder sacar adelante todo.

- ¿Cómo te ha caído trabajar en televisión?

Bien, bien. Yo fui participante hace años. Ahora estamos en el otro lado. Es una experiencia muy bonita. Los veo a los chicos y me pongo en su lugar, los veo a los chicos y me acuerdo. Siendo participante de un reality se complica con detalles. Yo los veo a veces y digo: 'hermano, no es tan importante eso', pero bueno. Es parte del proceso. Los estamos ayudando para que puedan encontrarse como artistas también.

Luis Vega, cantante y compositor boliviano /Foto: Eduardo Ruilowa

- ¿Cómo manejas eso de los haters?

No me enfoco mucho en eso

-No te enfocas.

No. no tengo tiempo. El poco tiempo que tengo es para dormir. Entonces, obviamente no voy a utilizar mi tiempo libre en enfocarme en cosas negativas. Nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora. Pero igual se les envía un gran abrazo. Me genera engagement, así que comenten.

- Ahora, esto de la fama. ¿Sos famoso? ¿Te crees así?

No, no, no. Recientemente estuve en Colombia y ahí conocí famosos de verdad. Esos no tienen vida. No sé cómo le hacen. Yo creo que ahorita soy popular en mi ciudad, en el país. Pero sí hay cositas por ahí que ya no se pueden hacer, ya no visitamos ciertos lugares, ya no hacemos ciertas cosas. A mí me gustaba mucho hacer las compras de la casa, pero ahora ya no se puede.

- ¿Tenés seguridad personal?

No, pero cuando hay eventos masivos y la gente está muy, muy eufórica sí solicitamos a la empresa que nos da seguridad. Eso para acelerar el proceso del trabajo, es decir, llegar, subir al escenario, cantar y poder retirarnos del lugar.

- ¿Cuáles son tus requerimientos?

Mas que todo tiene que ver con la producción del show. Para mí que haya lo normal, agua, energizante, fruta, me gusta mucho tener fruta.

- ¿Cómo manejas esto de ser popular?

Yo trato de no quedarme con nada. ¿A qué me refiero? Bueno, uno todos los días se topa con gente que te echa flores, que te dice cosas positivas, que te dicen que sos grande, que te dicen lo bueno y lo increíble que sos. Pero trato de no quedarme con nada de eso, porque después uno se cree cosas que no son.

Somos muy receptivos con el público, pero ando en mi burbuja protectora, para no creerme cosas.

- ¿Y cómo hiciste esa tu burbuja?

Utilizo mucho el recurso de ser papá. Llego a la casa y... chau sombrero, chau ropa, soy papá.

No es bueno quedarse con los comentarios negativos. El exceso de las cosas es lo dañino.



- La paternidad te ha cambiado.

Sí. Yo creo que, si me hubiera pasado todo esto cuando no era papá, ya me hubiera matado hace rato. Es que, en este ámbito, hay muchas cosas a disposición. Demasiado. Y si no tenés el criterio para poder saber qué tomar, qué escoger, qué decidir. Qué decidir, pues terminas perdido en adicciones o en cualquier otro tipo de cosa dañina.

Entonces, el ser papá es como que me hace frenarme mucho.

- ¿Quién es tu confidente?

Todo mi equipo. Hay días que le toca a uno, otro día le toca a otro.

-Bueno, qué me puedes decir de tu nueva canción "La Foto. La Foto"

'La Foto' nace de la historia de un seguidor que me escribe y me dice: “Luis, ¿puedes escribir una canción para mi ex, que tiene nueva pareja, pero me sigue tirando indirectas por redes sociales?

Fue súper fácil (...) La cosa es que lo subo a redes sociales y fue viral. O sea, 3 millones de reproducciones y 20 millones de personas alcanzadas. Tuve varios conciertos antes del lanzamiento y en los conciertos no me dejaban bajar de escenario, sino antes cantarla.

En 10 o 15 horas de ser lanzada se volvió tendencia número 1 en el país, ya superamos el millón 300 mil reproducciones. (....) Ha sido una locura. Y locura más va a ser lo que va a pasar en el estadio Real Santa Cruz.

- ¿Cuándo va a ser eso?

Estoy muy contento porque hemos lanzado los Hot Tickets a través de la plataforma y ya se acabaron las entradas para palco (cerca del escenario), increíble. Entonces, me da como un termómetro de que posiblemente sea un sold out.

- ¿Qué falta por hacer, Luis?

Este año tenemos el show en el estadio (el 9 de noviembre) y después de eso, más canciones. Para jugar en grandes ligas, hay que jugar afuera. Eso. Nada más. Estamos apostando mucho, estamos descansando muy poco. La gente quizás ve el lado bueno, pero no sabe realmente lo mucho que nosotros trabajamos y apostamos.

Hemos puesto todos nuestros recursos personales, porque el primero que tiene que creer en mí, pues, soy yo.

Entonces, si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer por mí. Siempre ha sido así, siempre he creído en mí. Así que, pase lo que pase, ya estamos montados en el caballo. Por supuesto. La vida es un apostar.