Luisito Comunica elige "el camino de la muerte" (Yungas) y el Salar de Uyuni entre los 10 lugares que más le impresionaron en sus viajes

El Antiguo camino a los Yungas, conocido también como "el camino o ruta de la muerte” y los espejos naturales en el Salar de Uyuni fueron elegidos entre los 10 lugares que más lo marcaron al youtuber mexicano Luisito Comunica, conocido por realizar viajes alrededor del mundo.​

“A menudo me preguntan cuál ha sido mi lugar preferido de todos los que he visitado; la realidad es que no tengo, pero sí han existido momentos que por diferentes razones me han parecido memorables”, escribió el famoso youtuber en su cuenta de Instagram.

Según su lista esto serían esos lugares:



1. Cuando fui a fotografiar Chernobyl, en Ucrania

2. Caminando en el “Bosque de los Suicidios” en Japón

3. Los espejos naturales en el Salar de Uyuni, Bolivia

4. Cuando fui al Taj Mahal a las 5 AM para encontrarlo vacío en la India

5. Un volcán activo en Nicaragua

6. La ciudad fantasma de Ordos, en China

7. Cráteres activos en Atacama, Chile

8. La “Ruta de la Muerte” en Bolivia

9. Un pueblo que parecía Marte llamado Tolar Grande, en Argentina

10. Cuando hice un video sobre los moteles sadomasoquistas de Japón



“ Es conmovedor saber cuánto he podido vivir gracias a mi cámara, y ha sido todo un placer compartirlo con ustedes”, concluyó Luis Arturo Villar Sudek , nombre verdadero de Luisito Comunica.