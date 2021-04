Macaulay Culkin ya no está solo en casa

Escucha esta nota aquí

Las ex estrellas infantiles Brenda Song (33) y Macaulay Culkin (40) acaban de convertirse en padres. El pequeño Dakota, nombre de la hermana del protagonista de Home alone que murió atropellada en 2008 y con el que le rinden homenaje, nació el 5 de abril y es el primogénito de la pareja que está junta desde 2017.



"Estamos muy contentos", fueron las únicas declaraciones que hicieron los nuevos padres a la revista Esquire, a la que en febrero, Culkin dio una entrevista muy íntima. En las redes sociales de los famosos todavía no hay rastros del heredero de 'Ricky Ricón'.







Con 40 años, alejado de las drogas (aunque dijo que nunca llegó a tener un problema con ellas) y los primeros efectos de la edad, en febrero, Culkin contó que tiene una o dos úlceras y que ya no digiere como le gustaría.

También confesó que es plenamente feliz junto a su "señora", como llama a Song, famosa por sus actuaciones en la serie de Disney Channel Zack y Cody: Gemelos en acción (2005-2008) y las películas Obsesión secreta (2019) y Changeland (2017), en la que actuó con Macaulay y empezó la relación.

"No se imaginan lo amable, leal, dulce e inteligente que es Brenda", expresó sobre su amada.





Desde entonces, como reveló, Song y 'Mack compraron una casa y se mudaron juntos, y también viven rodeados de mascotas: tres gatos, un perro, un pez y un loro.



El amor finalmente sonríe para ambas estrellas que tuvieron sonadas rupturas antes. Song estuvo en pareja con Trace Cyrus, hermano de Miley Cyrus, de 2010 a 2017; mientras que Culkin enamoró con Mila Kunis, de 2002 a 2010.

Actualmente Culkin dirige el portal de comedia Bunny Ears, con videos y artículos ocurrentes y también tiene un podcast relacionado al concepto de entretenimiento.

Sobre el cine, contó que audicionó para la película Once upon a time in Hollywood​, de Quentin Tarantino, pero le fue muy mal, y espera un nuevo papel con el que anime a adentrarse en este mundo, en el que reveló que no se siente tan a gusto, como en su casa.

Lea también Tendencias Bebé de un año intenta hablarle con señas a su papá sordo La pequeña Madison conquistó a 10 millones de usuarios de TikTok que viralizaron el video del tierno momento

​