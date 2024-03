Madonna confiesa cuál fue la primera palabra que dijo tras despertar de un coma

“Este espectáculo de cada noche no es tan duro para mí físicamente. Es duro para mí emocionalmente porque estoy contando la historia de mi vida . Llevo el corazón en la manga”, dijo.

“Me he caído de muchos caballos y me he roto muchos huesos... pero nada puede detenerme”, reveló la intérprete. Al despertar del coma, aseguró ante su público que su primera palabra fue un firme “No”, el cual se trató de una respuesta hacia alguien más.