Madonna confirma que tendrá una 'biopic'

Madonna, la reina del pop, anunció que su biopic sigue en marcha. En una publicación reciente en Instagram, la cantante confirmó la reanudación del proyecto, que había sido suspendido hace más de un año, informó el medio especializado.



El proyecto del biopic de Madonna se anunció por primera vez en 2020. En ese momento, la cantante expresó su deseo de compartir su vida y carrera con el público. "Quiero transmitir el increíble viaje de mi vida: como artista, música, bailarina... como cualquier ser humano que intenta abrirse camino en este mundo", comentó a The Hollywood Reporter.



Después de un largo proceso de audiciones, Julia Garner fue la favorita para interpretar a Madonna. Amy Pascal estaba inicialmente a cargo de la producción, con un guion coescrito por Erin Cressida Wilson y la propia Madonna. Sin embargo, el proyecto enfrentó dificultades desde el principio, con borradores que superaban las 180 páginas y discusiones sobre la posibilidad de convertirlo en una miniserie, conversaciones que nunca llegaron a concretarse, informó TMZ.



Hace más de un año, la revista cinematográfica estadounidense informó que el proyecto, inicialmente en desarrollo por Universal Pictures, no se llevaría a cabo, sin que el estudio emitiera un comunicado oficial al respecto.



Ahora, Madonna ha compartido una serie de fotos en Instagram donde se la ve junto a una máquina de escribir y varios papeles. En una de las imágenes se aprecia lo que parece ser la primera página de un guion titulado "Who's That Girl", un posible guiño a su canción y película de 1987. La página muestra la autoría del documento: "reescrito por Madonna y ECW", probablemente una referencia a Erin Cressida Wilson.