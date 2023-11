Madonna desafía al Papa Francisco con atuendo controvertido en Italia

La sudadera personalizada fue estrenada el mes pasado durante los ensayos de su actual tour "The Celebration". Los diseñadores detrás de la prenda, Abel Cepeda Ljoka y Will Kowall, revelaron que la creación estaba inspirada en la icónica frase de Madonna: "Me gustaría ver al Papa con mi camiseta". Según ellos, utilizaron hilo rojo de la Cábala para proteger la energía de quien la lleva.