Madonna le responde a los criticones

La 'reina del pop' no se calló nada; desde el domingo, cuando apareció en los Grammy, redes y medios comentan sobre la apariencia física de Madonna y, a todos ellos, la ídola les respondió en un contundente mensaje de Instagram.

"Nunca me he disculpado por ninguna de las decisiones creativas que tomé, ni por mi aspecto o mi forma de vestir, y no voy a empezar ahora. Fui degradada por los medios desde el principio de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de hacer de pionera para que todas las mujeres que vienen detrás de mí puedan tenerlo más fácil en los años venideros", expresó.