Madonna sorprende al arrojarle una bebida a Andy Cohen en pleno espectáculo

Al contrario de lo que todos creían, Cohen no se mostró molesto con el gesto de la cantante y dio declaraciones en sus redes sociales. “Soy fan de Madonna desde siempre, así que es emocionante y un honor que la Reina de los Problemas me llame ‘reina alborotadora’. ¡Me inclino! Además, ve a ver el nuevo tour ¡Me dejó alucinado! Qué noche tan buena. No puedo esperar para regresar”, escribió Andy.