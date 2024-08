'Mafalda' llegará a Netflix como una serie animada

La aclamada tira cómica 'Mafalda' , creada por Quino en 1964, llegará a las pantallas chicas en formato de serie animada a través de Netflix . La plataforma de streaming informó que la adaptación audiovisual estará a cargo del director Juan José Campanella , ganador del premio Óscar a mejor película de habla no inglesa en 2009.

En una carta adjunta al comunicado compartido en redes sociales, el director relató su primer encuentro con la historieta, destacando que "Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaban al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada".