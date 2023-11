Maisa Roca aclara en un video que ella no estafó y que devolvió el dinero a su cliente

La cantante boliviana Maisa Roca dio la cara y se defendió ante las denuncias en videos que circularon en redes sociales sobre una supuesta estafa que ella cometió al no presentarse, el 21 de octubre, para amenizar una fiesta de ex promociones para la que había sido contratada.

Ella cuenta que expuso su problema a los organizadores de la fiesta de ex promociones y les explicó por qué no podía llegar.

“Yo nunca me escondí, ni me negué a pagar lo cancelado, además pedí disculpas a quienes estaban en esta fiesta, no quise perjudicar a nadie y me veo dañada en mi imagen, por eso hago este video para aclarar lo que pasó”, finalizó Roca.