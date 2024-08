Maisa Roca: “Sé que esto recién está empezando y falta algo que Dios está preparando para mí”

Cuando le ponés amor y ganas, se hace más fácil, pero no les niego que hay momentos en los que el cansancio es inevitable. Llegar a casa a las 5:00 a.m. bañarte, despeinarte, desmaquillarte, es cansador. Este mercado se complica más para las mujeres.

El desvelo constante te desgasta poco a poco con el pasar del tiempo, y no recuperas tus horas por completo. A veces me toca perderme los domingos en familia.

Tener un punto fijo en la vida te ayuda a centrar las prioridades y no salirte del camino que te está costando forjar.

Hace unos meses me contrataron para cantar en un cumpleaños en Virginia, USA. Me contactó esta persona y me dijo: “Mi esposa es tu fan y sé que cuando llegués de sorpresa a cantar en el cumpleaños la haré muy feliz”. Y así como puedo hacer feliz con mi música a muchos 'Maisamores', ese momento de ver su reacción de alegría fue increíble.