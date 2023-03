Maluma habla de su expareja y declara: "Neymar me quitó a mi novia"

"No, mentira", agregó entre risas el colombiano y explicó que él y Barulích pusieron fin a su relación y fue después de su ruptura que su ex y el futbolista comenzaron a salir, "Yo terminé con Natalía y luego vi que ellos estaban por ahí como dicen ustedes, de teteo".

Durante la charla, otro presentador le cuestionó al cuánto tiempo de terminar su relación, Barulích inició su romance con Neymar, y la respuesta de Maluma dejó sin palabras a todos: "Como a los treinta segundos", comentó en broma y luego dejó claro lo que verdaderamente piensa sobre esta situación.

"No, no lo sé ni me importa, pero como yo digo cuando uno termina con la mujer y en el momento en el que acaba es hasta ahí, muere todo, tu mujer no es tu mujer, ciao y futuro nuevo", dijo.