Maluma y Blessd lanzaron un disco en conjunto"1 OF 1"

Maluma, cantante colombiano, se une al artista emergente Blessd para lanzar su nuevo álbum juntos bajo el título de 1 OF 1. Este álbum marca un momento histórico para ambos artistas, ya que es la primera vez en la historia en que dos colombianos se unen para hacer un disco colaborativo de este tipo, según distintos medios colombianos.



El lanzamiento de 1 OF 1 es un retrato de las vivencias y la cultura de Colombia. Compuesto por un total de seis temas, cada canción invita al oyente a luchar por sus sueños y deseos. Maluma expresó su emoción por el proyecto: "Nunca antes se había hecho una producción completa a dúo entre dos artistas colombianos. Si es el primero, no sé, pueden ser dos veces". Además, el cantante señaló que este trabajo le ayudó a reconectarse consigo mismo y a mostrar lo que significa ser artista para él.



Blessd, por su parte, también habló en la radio con cariño sobre su compañero y el trabajo que crearon juntos: “Vuelvo a lanzar algo con Maluma y es algo superchimba poder hacer un álbum en conjunto. Es la primera vez que dos colombianos representantes del género urbano se juntan para hacer algo tan grande como este disco. Esto es algo muy increíble y, sobre todo, para mí que soy una nueva estrella, estar con estas superestrellas es un sueño”.



El EP contiene 6 canciones:



1 of 1

Call me

Oe Bebé

Manrique

Sisas Nada (con Hades66)

Goyard/GTA