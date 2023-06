'Mamen' Saavedra: “Al Mamen de Chaplin le digo que le afloje a las camisas unos numeritos...”

No por nada tiene más de 856 mil seguidores en TikTok , donde trata de desvelar hechos de corrupción.

Este fenómeno de la política ha hecho que el humorista de Chaplin Show C arlos Landívar, caracterice al concejal en varios sketches cómicos y hasta en el escenario.

“Ya he visto el TikTok donde me imita, la verdad que Carlitos hace un excelente trabajo, cuando uno ve que lo están imitando las perspectivas cambian. Me sorprende todos los detalles que han tomado en cuenta para hacer los videos. Carlitos cada vez se supera e hizo un excelente trabajo”, dijo Saavedra.