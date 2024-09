Manchester City celebra el 30 aniversario de Oasis con una camiseta especial

El Manchester City lanzó una nueva camiseta conmemorativa para celebrar el 30 aniversario del álbum debut de Oasis, Definitely Maybe. En colaboración con Noel Gallagher y Puma, esta prenda une dos grandes símbolos de Manchester: el club de fútbol y la influyente banda de rock británica.



Bautizada como Definitely City, la camiseta presenta un diseño inspirado en la estética del icónico álbum de 1994. Colores y formas evocan la energía de Definitely Maybe y el espíritu del club. Además de la camiseta, la colección incluye chaquetas, pantalones deportivos y otros artículos de moda.



Para el lanzamiento, el club recreó la famosa portada del álbum. Pep Guardiola, junto con jugadores como Ederson, Marko Kovacic y Kyle Walker, participaron en la sesión de fotos, acompañados por el propio Noel Gallagher. En un detalle emotivo, se incluyó una imagen del histórico gol de Sergio Agüero en 2012, que aseguró el primer título de la Premier League para el City.