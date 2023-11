Marco Antelo muestra en una foto como él y su hijo son dos gotas de agua

“Santi, a pesar de tener sólo 10 meses (de vida) ya muestra una parte de su carácter, creo que también en eso nos parecemos , cuando quiere algo, no hay nada que lo detenga, y procuro que para mí tampoco”, contó Antelo a SOCIALES.

El ex presentador de televisión cuenta que mira a su hijo de todos los ángulos, pero no para buscarle el parecido con él, sino para terminar de creer que es real. “Es el hijo que tanto soñé, Diosito me lo regaló. Yo estoy loco de amor, y mi madre dice que verlo es como retroceder el tiempo para ella”.