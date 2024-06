Marco Chávez: "Soy un hombre firme con mis decisiones y cuando veo que no se puede concretar, prefiero decir hasta pronto"

Luego de 25 años de manera ininterrumpida Marco Chávez, se despide de la pantalla chica. El periodista deportivo afirma que esto es parte de la vida, y que cualquier situación que no esté en sus expectativas, es mejor dar un paso al costado.



“Soy un hombre firme con mis decisiones. Siempre doy tiempo para que se restructure algo y cuando veo que no se puede concretar, prefiero decir hasta pronto. Es el fin de un ciclo, el cual me permite darme un chance y así comenzar con nuevas expectativas de lo que vendrá”, dijo Chávez a SOCIALES.



Él confiesa que jamás dejará de ser agradecido con el tiempo que Dios le brindó en todos los lugares donde pudo ser usado para hacer el bien, ser de bendición, además dice que también se desarrolló profesionalmente y adquirió bastante experiencia.



“Por el momento continuaré escuchando las ofertas laborales, con las transmisiones de fútbol de los diferentes torneos, la conducción de eventos corporativos, además de seguir explorando en el sector pecuario, los remates comerciales (...)”, aseguró.



Entre sus metas a corto plazo esta comenzar con sus proyectos que tiene en el corazón y que por falta de tiempo no pudo realizarlos, también explorará las redes sociales y todo lo que se vaya acomodando en el camino.



“Fue difícil, un tiempo complicado, pero que al final me trajo paz, luego de consultar con Dios, consensuar mi familia, obtuve la respuesta. Siempre trabajé respetando a mi público, manteniendo una cercanía con ellos, porque son quienes hicieron posible este sueño para mí. Y los invito a que me acompañen durante este nuevo tiempo de mi vida, que sigamos juntos y conectados a través de las redes sociales. Yo siempre feliz de poder compartir con ellos”.