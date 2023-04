María Antonieta de las Nieves será parte de la bioserie de Chespirito

Aún no se tiene claro qué personajes o temas estarán en la bioserie, pues hay que recordar que existen diversos problemas personales entre algunos miembros del elenco de El Chavo del 8 , uno de los programas más icónicos de Chespirito.





La primera en confirmar su participación fue María Antonieta de las Nieves, pues reveló en un programa internacional, que fue invitada a participar en la bioserie y estará encantada de tener una participación. Dejó en claro que “no será un papel chiquito”.



“Me siento muy orgullosa y muy agradecida a Dios por tanto trabajo. No, no va hacer especial, va a ser total como la ‘Chilindrina’, especial no puede ser, especial es un papelito y se acabó, voy a participar en toda la serie”, dijo.



Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, confirmó que será su propia empresa y casa productora la encargada de realizar cada uno de los episodios de la bioserie dedicada a su padre.