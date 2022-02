María Claudia Áñez, la reina de los macarons franceses en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Aunque de niña no soñó con tener las manos llenas de harinas y dulces elaborando postres, hoy se dedica a una pasión que descubrió de adulta, cuando se desempeñaba entre juzgados y litigios.

María Claudia Áñez, abogada de profesión, luego de 11 años de ejercer abogacía en una empresa privada, decidió perseguir su sueño de estudiar pastelería y vivir en París, Francia.



Por lo que postuló y fue aceptada en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu Paris, donde estudió Pastelería.

María Claudia Áñez Justiniano nació y creció en Santa Cruz de la Sierra, es hija de Víctor Hugo Áñez Campos y María Cristina Justiniano de Áñez, tiene tres hermanos: Wálter Hugo, María Inés y María Laura, quienes además son sus socios en su emprendimiento.



-¿De pequeña jugaba hacer tortas o dulces?



Le comento que no, es más de pequeña no me gustaba entrar a la cocina. Fue en un viaje a París, que descubrí mi pasión por la pastelería. Me encantaba ver las vitrinas llenas de deliciosos y vistosos dulces y pasteles. También mucho tuvo que ver el hecho que una tía que conocí en París, siempre estaba haciendo pasteles y postres en su casa y yo le empecé a ayudar. Ella y su familia me regalaron libros y yo compré otros.

Cuando volví de mi viaje, empecé a hacer las recetas de los libros, para invitar a mi familia y llevar a mi oficina, a manera de desestresarme.

-¿Desde cuándo desarrolla su emprendimiento?

A finales del 2016 decidí renunciar a mi trabajo y dedicarme enteramente a la pastelería. Fue un giro total en mi vida y si iba a tomar la decisión de renunciar a mi trabajo y hacer este cambio tenía que hacer lo mejor, por lo que hice mi postulación a Le Cordon Bleu Paris, que es una escuela de gastronomía muy reconocida a nivel mundial y fui aceptada. Viví en París todo el 2017, primero estudiando francés y luego estudiando pastelería. A mi retorno, empecé con La Parisienne desde mi casa, era algo pequeño, a pedido solamente.

En el 2019 se presentó la oportunidad de volver a hacer otro curso de un nivel más avanzado, en la misma escuela y estuve seis meses más en París.

Antes de mi retorno, mis hermanos decidieron apoyar mi emprendimiento y cuando volví creamos la empresa. Mi hermana María Inés también renunció a su trabajo para juntas hacer arrancar este sueño.





¿Cuáles son sus postres favoritos?



Lo que más me gusta hacer son los macarons, que son unos dulces típicos franceses elaborados con harina de almendra española y merengue, rellenos de distintos sabores. Yo les digo que son mis estrellitas.

También me encanta comer croissants, los clásicos y originales franceses, sin relleno, como los comen en Francia, la masa es tan deliciosa que no necesitan relleno, son mi debilidad cuando salen del horno.

- ¿Qué hace diferente a su negocio de otros similares?

La gastronomía habla mucho de la cultura de los pueblos y mi intención es dar a conocer la cultura francesa a través de su pastelería, que es muy exigente en calidad, enfocada a lo artesanal, sin uso de conservantes ni químicos y usando los mejores insumos.





- Hablemos del reconocimiento que le ha entregado Juventud Empresa. ¿Qué implica esto para su negocio?



Detrás de este premio hay mucha gente, mucha historia, muchos sueños y mucho trabajo. Detrás hay una familia, un equipo. Pero sobre todo mucha pasión y amor.

Nuestra participación en la Feria del Reencuentro y específicamente en el pabellón de Juventud Empresa está marcando un antes y un después para La Parisienne.

Nos permitió dar a conocer nuestros productos a una mayor cantidad de personas, tuvimos una gran afluencia de gente que quería probar, en especial los niños, que se volvían locos cuando veían los macarons. Me encantaba ver sus caritas (a pesar del barbijo) cuando los veían y ver o escuchar su reacción cuando los comían.

Los macarons fueron nuestro producto estrella, llegué a hacer 2200 macarons en los 10 días de feria. Quien sabe hacer o ha intentado hacer macarons, a la manera francesa, sabe lo complicado que es lidiar con la humedad y temperatura de Santa Cruz.

El premio reconoce ese esfuerzo de la familia La Parisienne y estamos muy agradecidos con Juventud Empresa por este reconocimiento.

Este premio nos motiva a seguir trabajando, ofreciendo productos de calidad y lo mejor de la pastelería francesa, por ello uno de nuestros primeros pasos después de la feria fue la apertura de un punto de venta en el Centro Comercial Las Brisas, para lograr llegar a más personas y que conozcan nuestros productos.

Búsquenos también en Facebook e Instagram: La Parisienne, Pastelería Francesa